Alle overgebleven regionale ploegen stoten door in Beker van België

Een goed weekend voor de overgebleven regionale ploegen in de Beker van België. Alle ploegen die dit weekend in actie kwamen – zowel bij de mannen als vrouwen - stoten door naar de volgende ronde.

In de vierde ronde van de Beker van België had Londerzeel weinig moeite met Sporting Bruxelles. Het won thuis met 5-1. Overijse speelde 2-2 gelijk op het veld van Petegem, maar stoot door na strafschoppen. Diegem won thuis met 3-2 van La Calamine. In de volgende ronden nemen Londerzeel en Diegem het tegen elkaar op. Overijse ontvangt thuis Tubize-La Calamine.

In de derde ronde bij de dames in de Beker van België won Kester-Gooik in de slotseconden bij Moeskroen. Wolvertem-Merchtem speelde thuis 0-0 gelijk tegen Luik, maar kwalificeert zich na strafschoppen voor de volgende ronde. Daarin neemt het het op tegen Drongen, Kester-Gooik ontvangt thuis Lyra-Lierse.

