Alle overgebleven regionale ploegen stoten door in Beker van België

In de vierde ronde van de Beker van België had Londerzeel weinig moeite met Sporting Bruxelles. Het won thuis met 5-1. Overijse speelde 2-2 gelijk op het veld van Petegem, maar stoot door na strafschoppen. Diegem won thuis met 3-2 van La Calamine. In de volgende ronden nemen Londerzeel en Diegem het tegen elkaar op. Overijse ontvangt thuis Tubize-La Calamine.

In de derde ronde bij de dames in de Beker van België won Kester-Gooik in de slotseconden bij Moeskroen. Wolvertem-Merchtem speelde thuis 0-0 gelijk tegen Luik, maar kwalificeert zich na strafschoppen voor de volgende ronde. Daarin neemt het het op tegen Drongen, Kester-Gooik ontvangt thuis Lyra-Lierse.