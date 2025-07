Recordaantal faillissementen in onze regio: meerdere verklaringen

Het aantal faillissementen in Halle-Vilvoorde blijft historisch hoog. 600 ondernemingen moesten dit jaar al de boeken neerleggen, dat is een kwart meer dan vorig jaar. De transportsector heeft het moeilijk door de hoge brandstofprijzen en buitenlandse concurrentie, maar het is toch vooral de bouwsector die kreunt als nooit tevoren.

Het aantal faillissementen blijft ook hoog omdat Justitie intensief blijft zoeken naar frauduleuze bedrijven, iets waar onze regio bijzonder gevoelig voor is. Graydon Creditsafe ziet ook een fose toename van bedrijven die zich onvoldoende hebben kunnen wapenen tegen de opeenvolging van de coronapandemie, de energiecrisis en de huidige geopolitieke spanningen.

De horeca vindt wel weer een tweede adem. Heel wat cafés en restaurants hebben zich na corona heruitgevonden met aangepaste openingsuren, meer aandacht voor de financiën en leveringen aan huis.