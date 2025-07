Overlijden Adam wellicht gevolg van ongeval; domein Hofstade heropent beperkt

Om de precieze doodsoorzaak van de jongeman te achterhalen zal een autopsie, met toxicologisch en microscopisch onderzoek, worden uitgevoerd. Adam verdween dinsdag rond 16 uur. Hij was die dag voor het eerst met vrienden afgezakt naar Hofstade. Een tijd nadat hij voor het laatst gezien werd, sloegen zijn vrienden alarm. Adam liet op het strand al zijn spullen na, zoals kledij en schoenen, maar ook zijn rugzak, gsm en bankkaart. Dat deed meteen vermoeden dat de jongen in het water was gegaan. Na een intense zoektocht werd zijn lichaam daar gisteren levenloos aangetroffen.

Domein Hofstade

Het Sport Vlaanderen-domein in Hofstade opent vandaag opnieuw de deuren, maar met een beperkte capaciteit. "De keuze maken we bewust, om rust en ruimte te bieden aan iedereen die nauw betrokken is. We rekenen op ieders begrip", klinkt het in een persbericht.