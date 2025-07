Spontane staking bij De Lijn in Vlaamse Rand na geval van agressie in Anderlecht: “Het escaleerde snel”

"Eén van onze bussen stond op de lijn R36 tussen Groot-Bijgaarden en Alsemberg gisterenavond stil aan het rood licht toen er voor de bus een wagen stond die bij het groen licht niet meteen vertrok," legt Hulhoven uit. "De chauffeur heeft kort getoeterd – absoluut niet agressief of overdreven – gewoon om aan te geven dat het licht op groen stond", legt Hulhoven uit.

Wat daarop volgde, escaleerde snel. "Twee mannen stapten uit die wagen en hebben de bus aangevallen. Ze zijn beginnen slaan op de bus en daarbij zijn meerdere ruiten stukgeslagen."

Volgens Hulhoven was het incident voor de betrokken buschauffeurs en hun collega’s bijzonder schokkend. "Zoiets hakt er stevig in. Het is dan ook begrijpelijk dat er vanmorgen spontaan werk werd neergelegd in enkele stelplaatsen in de Vlaamse Rand."

De spontane staking heeft gevolgen voor het busverkeer, al is de precieze impact moeilijk in te schatten. "Bij spontane acties is het altijd moeilijker om meteen een volledig beeld te hebben. Sommige chauffeurs rijden wel uit, anderen niet. We hebben in ieder geval onze communicatie aangepast: reizigers in de Vlaamse Rand doen er goed aan om de app of realtime info op onze website te raadplegen. Daar zien ze meteen welke ritten uitvallen of rijden."

Tot slot benadrukt De Lijn dat de politie snel ter plaatse was na het incident. "De veiligheid van onze chauffeurs is prioritair. Dit soort agressie is totaal onaanvaardbaar," aldus Hulhoven.