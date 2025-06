Tramlijn 44 rijdt opnieuw tussen Tervuren en Brussel: “Vanaf de zomer ook met langere toestellen"

Met haar iconische traject langs de Tervurenlaan en door het majestueuze Zoniënwoud, wordt tramlijn 44 beschouwd als één van de mooiste van het land. Na twee jaar werken is er nu opnieuw een groene verbinding tussen Brussel en de Rand rond Brussel. “Er werken in totaal 7 kilometer spoorinfrastructuur vernieuwd tussen het Trammuseum en Tervuren”, klinkt het bij de MIVB. “Verder werden ook 22.000 betonnen dwarsliggers geplaatst, is de bovenleiding volledig vervangen en zijn de haltes Drie Kleuren, Oudergem-Woud en Ravenstein gerenoveerd.

Afgelopen zaterdag, de dag dat de lijn na twee jaar opnieuw in dienst werd genomen, reden oude trams naast de normale dienst. Reizigers konden zo de lijn herontdekken aan boord van stellen van toen, pronkstukken van het rollend erfgoed van Brussel, in samenwerking met het Trammuseum. De terugkeer van tram 44 is ook goed nieuws voor toeristen en pendelaars die Tervuren en omgeving willen ontdekken.

“Vanaf de zomer zullen ook langere trams hun opwachting maken zodat meer reizigers kunnen vervoerd worden. Daarnaast is recent een studie opgestart om het eindpunt Montgomery aan te passen, zodat het in de toekomst mogelijk wordt om ook modernere trams in te zetten op de lijn”, aldus MIVB.