​Asse focusgemeente van De Gordel: "De Rand is Vlaams en groen"

Op zondag 7 september is iedereen welkom in de Vlaamse Rand voor de 44ste editie van de Gordel. Het is geen gewone sportmanifestatie want de Gordel viert nadrukkelijk het groene en het Vlaamse karakter van de Rand. De boodschap blijft hetzelfde, maar het programma is doorheen de jaren wel veel gevarieerder geworden. Er zijn de bekende fiets- en wandeltochten, de optredens en andere randanimatie, maar er zijn de laatste jaren ook steeds meer nieuwigheden. Zo zijn er nu ook verschillende gravelroutes, eigentijdse urban sports zoals 3x3 basketbal en breakdance en een aanbod G-Sport.

“De eerste zondag van september blijft een vaste afspraak voor duizenden Gordelaars”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “Dit jaar verwelkomen we hen op twee locaties: in Zellik en in het Provinciedomein Huizingen. In Huizingen zorgen we als provincie opnieuw voor een bruisend ankerpunt, waar natuur, optreden, animatie en streekbeleving samenkomen in een programma voor jong en oud. We kijken ernaar uit om samen opnieuw een sportieve en sfeervolle Gordel te beleven.”

Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts heeft dit jaar Asse-Zellik uitgekozen als focusgemeente. De focusgemeente krijgt een prominente plek in de promotiecampagne. “Met Zellik als focusgemeente kiezen we voluit voor de troeven van de Vlaamse Rand: groen en Vlaams”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “De Gordel is een unieke kans voor mensen uit heel Vlaanderen om kennis te maken met de troeven die de Vlaamse Rand zo bijzonder maken. Ook dit jaar kunnen deelnemers trouwens zelf bijdragen aan extra groen in onze Rand. We zullen opnieuw voor elke geregistreerde deelnemer een extra boom of struik aanplanten in de Vlaamse Rand”.

De gemeente Asse is verheugd dat het de focusgemeente is dit jaar. 'Het nieuwe vrijetijdscentrum 't Gezel en de gemeentetuin staan centraal. Hier ontvangen we iedereen met open armen om het groene en Vlaamse karakter van de Rand samen te vieren", zegt burgemeester Koen Van Elsen. "Dit jaarlijkse feest is uitgegroeid tot een warme traditie die alle inwoners en sympathisanten verbindt. En dat nemen we dit jaar letterlijker dan ooit.", besluit algemeen directeur van vzw ‘de Rand’ Jo Van Vaerenbergh. “