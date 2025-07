Renovatie start- en landingsbaan Brussels Airport: aangepaste vliegroutes

De 07R/25L is één van de belangrijkste start- en landingsbanen van de luchthaven. In het totaal wordt er 290.000 m2 asfalt vervangen, vergelijkbaar met de oppervlakte van 40 voetbalvelden. “De werkzaamheden zijn nodig om de veiligheid en de betrouwbaarheid van het vliegverkeer te blijven garanderen,” klinkt het bij Brussels Airport Company. Ze worden bewust deze zomer uitgevoerd in de hoop dat de weersomstandigheden gunstig zijn en de duur van de werken zo kort mogelijk gehouden kan worden. Volgens de vooropgestelde timing vinden de werkzaamheden plaats van 12 juli tot 27 augustus. Luchtverkeersleider skeyes bepaalt naar welke andere start- en landingsbanen de vliegtuigen worden afgeleid.

Impact volgens de federale ombudsman

“De baan die gesloten zal worden is de belangrijkste landingsbaan, 25 LEFT, die vliegtuigen via Rotselaar naar Kortenberg en Erps-Kwerps leidt. In omgekeerde richting is dit baan 07 RIGHT, die zelden wordt gebruikt voor landingen via Schaarbeek, Evere en Zaventem-Centrum,” klinkt het bij de federale ombudsman voor Brussels Airport. Hij verduidelijkt welke routes deze zomer extra gebruikt zullen worden:

Tijdens piekuren zullen de landingen plaatsvinden op baan 19, via een nadering over Mechelen, Bonheiden, Perk en Steenokkerzeel. De opstijgen gebeuren via baan 25 RIGHT, met twee verkeersstromen: ofwel via Diegem en Neder-over-Heembeek, ofwel via Diegem, Haren, Evere en Woluwe.

Buiten de piekuren zullen de landingen plaatsvinden op baan 25 RIGHT via Rotselaar, Kampenhout en Steenokkerzeel. De opstijgen zullen evenwichtig verdeeld worden over baan 25 RIGHT via Diegem of baan 19 via Sterrebeek.

De federale ombudsman geeft mee dat er deze zomer twee periodes met uitzonderingen zijn. Van 16 tot 23 juli zullen landingen uitsluitend plaatsvinden op baan 25 RIGHT en vertrekken opstijgende vliegtuigen vanop baan 25 RIGHT of baan 19. Van 2 tot 12 augustus vertrekken en landen de toestellen ook uitsluitend op baan 25 RIGHT, tenzij er tegenwind is. Dan worden vliegtuigen afgeleid naar baan 07 LEFT met landingen via Dilbeek, Molenbeek, Koekelberg, Schaarbeek en Evere en opstijgingen richting Kampenhout en Tildonk.