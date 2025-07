Vier verdachten opgepakt na aanval op lijnbus in Anderlecht: “Geweld moet vervolgd worden”

Er zijn vier verdachten opgepakt voor de aanval op een bus van De Lijn eerder deze week op de Ninoofsesteenweg in Anderlecht. Dat meldt het parket van Brussel. Bij een zwaar geval van verkeersagressie werd de bus bekogeld met stenen, een metalen staaf en andere voorwerpen. Bij het incident raakte de chauffeur gewond, hij is tijdelijk werkonbekwaam. De bus liep zware schade op en is tijdelijk niet bruikbaar.