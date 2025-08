Voorzitters over stijging lidgeld: "We willen de instroom van jongeren behouden"

Bij veel clubs kan je al gespreid betalen. "We zien het aantal leden dat daar beroep op doet stijgt", zegt Debruyne. "Bovendien hebben we in Dilbeek het principe van de participatiepas. De gemeente en de club nemen elk tachtig procent van het lidgeld op zich. De sporter betaalt twintig procent."

Ook in Londerzeel bestaat een soortgelijk systeem met de UitPas, maar de Londerzeelse voetbalclubs tekenden nog niet in op de UitPas. Ze hebben een eigen regeling. Toch is de nood er hoog. "Op middellange termijn moet daar verandering in komen, want dat is niet haalbaar", zegt Kurt Laenens. "We zijn in Londerzeel met vier clubs - wij zijn de grootste - maar ieder op zijn niveau heeft dezelfde problemen. Er moet op gemeentelijk vlak iets gebeuren want anders kan dat niet blijven duren - noch organisatorisch, noch financieel."