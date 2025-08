Lidgeld stijgt dit seizoen in meer dan vier op de tien sportclubs: “Vaak pas laatste redmiddel”

Heel wat sportclubs beginnen deze week aan het nieuwe seizoen. Wie zichzelf of zijn kinderen net heeft ingeschreven voor een nieuw seizoen, heeft het waarschijnlijk gemerkt: het lidgeld ligt een stukje hoger dan de voorbije jaren. Meer dan vier op de tien Vlaamse sportclubs verhogen voor komend seizoen hun jaarlijkse bijdrage. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. Ondanks de verhoging van het lidgeld, doen de meeste clubs extra inspanningen om sporten toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen. Zo biedt bijna twee derde van de clubs de mogelijkheid om het lidgeld gespreid doorheen het jaar te betalen. De stijging van het lidgeld in heel wat clubs is niet onlogisch. De laatste jaren stegen de kosten in de sportclubs met maar liefst 20 procent, blijkt uit bevraging van de Vlaamse Sportfederatie. De opbrengsten groeien niet evenredig mee. Zeven op de tien sportclubs in Vlaanderen geven aan dat ze momenteel op zoek zijn naar extra financiële middelen om hun goede werking te kunnen behouden.