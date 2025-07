Modehandelaars tevreden over zomersolden, ook in Halle: "Trage start door door hittegolf, daarna een boost"

24.3% van de modehandelaars kende dezelfde verkoop en 44.3% verkocht minder. Gemiddeld genomen verkochten zelfstandige moderetailers 0.35% meer dan de zomersolden vorig jaar.

"Deze zomersolden kwamen traag op gang door de hittegolf de eerste week, maar kregen daarna een flinke boost. De verkoop bleef de laatste twee weken ook stabiel, waardoor heel wat handelaars de mindere verkoop van de eerste week nog ophaalden en hetzelfde resultaat als vorig jaar konden noteren. Gezien de vele negatieve berichten over de geopolitieke mistoestanden die de consument de knip op de beurs lijkt te doen houden, stelt dit soldenresultaat ons tevreden”, zegt Isolde Delanghe, directeur Mode Unie.

Verwachtingen voor de winter

Voor het komende winterseizoen zijn de verwachtingen voorzichtig positief; ruim 77% van de modehandelaars verwacht evenveel of meer te verkopen dan het winterseizoen in 2024. Met het mooie weer van volgende week in het vooruitzicht houden heel wat modehandelaars nog een koopjeshoek in de winkel. Zo kunnen hun klanten daar nog zomerse items vinden terwijl de nieuwe wintercollecties volop de rekken vullen.

Oneerlijke concurrentie van Chinese webshops

Ondanks de tevredenheid over het resultaat blijven lokale modehandelaars sterk onder druk staan. Opvallend: 41.4% van de handelaars geeft aan dat hun klanten anders aankopen door de oneerlijke concurrentie van Chinese webshops zoals Shein en Temu.

"Zelfstandige moderetailers passen hun aankoopbeleid keer op keer aan om in te spelen op hun consumenten. Ze investeren veel tijd en geld in het aantrekkelijk maken van hun fysieke en online winkels, in het opleiden van hun personeel en willen klanten inspireren met échte verhalen op hun social media. Tot hun frustratie merken ze dat de Belgische en Europese overheden te traag tot het besef komen dat dergelijke Aziatische formules de lokale markt om zeep helpen en op langere termijn onze economie doen kelderen. Het feit dat de overheid niets doet om de oneerlijke marktpraktijken van dergelijke online giganten een halt toe te roepen is voor modehandelaars onbegrijpelijk en maakt hen moedeloos. Deze platformen bieden geen enkele toegevoegde waarde voor onze maatschappij en ze zadelen ons bovendien op met een afvalberg aan Chinese rommel", stelt Delanghe.

"Als de mensen echt gaan voor de laagste prijs, daar kunnen wij daar niet tegenop. Wij zijn natuurlijk het omgekeerde. Wij gaan voor kwaliteit. Wij zijn er om te helpen. Wij helpen de mensen met de zoektocht naar de juiste maten, de juiste snit en dat kan je natuurlijk niet online vinden", zegt Alice Reygaert van Alice Lingerie in Halle.

Werk maken van eerlijke concurrentie

Er moet volgens haar dan ook snel en krachtig werk gemaakt worden van het herstellen en behouden van eerlijke concurrentie tussen ondernemingen. "Het kan in geen geval dat Chinese webshops en grote internationale spelers zich niet aan onze wetgeving houden en de consument bovendien aanzetten tot overconsumptie door misleidende verkooppraktijken. We dringen dan ook aan op de inperking van de platformen, op strenge controle van deze verkoopkanalen en op maatregelen die deze wanpraktijken een halt toe roepen. Het kan immers niet dat zelfstandige handelaars, die zelf vaak controles krijgen, de dupe zijn van deze oneerlijke digitale marktpraktijken."