Geen goede beurt voor regioploegen in Beker van België, alleen Overijse en Fenixx stoten door

Tempo Overijse kende weinig moeite met Witgoor Dessel en won met 0-3. Fenixx Beigem Humbeek speelde 1-1 gelijk op het veld van Huldenberg, maar stoot door via strafschoppen (2-4). Pepingen-Halle ging met 4-0 de boot in op het veld Sprimont, Elewijt kreeg een 5-0-nederlaag aangesmeerd van Voorde-Appelterre. Ook Wambeek-Ternat moest het hoofd buigen tegen, het verloor nipt op het veld van Borsbeke. De Oost-Vlamingen scoorden in blessuretijd de winnende treffer. Galmaarden tot slot kon niet verrassen tegen derdenationaler Sint-Lenaarts en verloor op eigen veld met 0-4.

In de derde ronde neemt Fenixx het op tegen Hades, Overijse speelt thuis tegen Hutoise (Hoei). Volgende week komt Londerzeel ook voor het eerst in actie in de Beker van België. Het wacht dan een verre verplaatsing naar Ciney. Volgende week komen ook verschillende damesploegen in actie in de Beker van België. Leeuw Brucom moet naar Kontich, Wolvertem-Merchtem neemt het op tegen Oudenburg en Kester-Gooik ontvangt reeksgenoot Borsbeke.