Twee tieners gewond na ongelukkige val met step in Buizingen

Het ongeval gebeurde gisteravond rond 19 uur in de Biezeput in Halle. “De jongen is voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand zou ondertussen stabiel zijn. Het meisje liep schaafwonden op”, zegt Ingrid Moriau, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde. “Uit een getuigenverklaring blijkt dat het rijgedrag normaal was, er geen sprake was van een conflict tussen bestuurder en passagier. Zeer waarschijnlijk zijn betrokkenen dus ongelukkig gevallen.” De wettelijke minimumleeftijd om een step te besturen is zestien jaar, passagiers vervoeren mag niet.