Zenboeddhistisch centrum Halle gooit deuren open: “We leren mensen om te gaan met hun gedachten”

De geest tot rust brengen, het is iets wat we in een snel veranderende wereld kunnen gebruiken. “We leren tijdens de meditatie om te kijken naar onze gedachten en er mee om te gaan. We maken kennis met onze innerlijke wereld en we leren die loslaten”, zegt Annemie Van Attenhoven van het Zenboeddhistisch Centrum in Halle. “We kunnen ons hoofd niet leegmaken, maar proberen onze gedachten niet te volgen en te focussen op ons lichaam.”

Dat moet voor een simpeler en eenvoudiger leven zorgen. Naast de zenmeditatie ontdekte je ook Chinese kalligrafie of een Japanse theeceremonie. Die typeert om in harmonie te zijn met het seizoen, eerbied te hebben voor elk persoon of voorwerp gemaakt door de mens. “Dat wil zeggen dat je als gastheer zonder nadenken thee aanbiedt, wie het ook mogen wezen”, zegt ceremoniemeester Thierry Geerinckx.

Alle workshops in het Zenboeddhistisch Centrum dienen ervoor te zorgen dat we allemaal onze geest wat meer tot rust kunnen laten komen. En wie graag de geest en het lichaam tegelijkertijd trainde, kon zich aan een Oosterse krijgskunst wagen. “Mensen hebben soms een verkeerd idee van zelfverdediging en het agressieve”, zegt Jurgen Braekcmans van Black Eagle Halle. “De boodschap die ik hier wil geven, is dat het lichaam en de geest in balans moeten zijn, een goede geest is even belangrijk.”