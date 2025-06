Waterbus vat vuur: geen gewonden maar passagiersboot grotendeels uitgebrand

Het vuur brak rond iets voor 9 uur uit in het woongedeelte van de boot, die nog niet aan de dagelijkse rondvaarten was begonnen. De brandweer was snel ter plaatse. “Ter plaatse troffen we een volontwikkelde brand aan in het ruim. De twee bewoners konden zich tijdig in veiligheid brengen”, zegt woordvoerder Wouter Jeanfils van brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Onze ploegen hebben de brand geblust, maar de boot is wel grotendeels vernield. Onze duikers gaan het water in om te controleren of er eventueel sprake is van vervuiling.”

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het scheepvaartverkeer ligt voorlopig volledig stil en de Suikerkaai is afgesloten door de politie.