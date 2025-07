Gerestaureerd Maria-retabel te zien tijdens opendeurdagen in kerk Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek: “Uitzonderlijke kans”

In de kerk van de deelgemeente van Roosdaal kan je tijdens de opendeurdagen niet alleen gaan kijken naar de werken van kunstenaars met een beperking die verbonden zijn aan vzw Zonnelied, de blikvanger is het pas gerestaureerde Maria-retabel. Diefstallen verminkten het erkend Vlaams topstuk uit de 16de eeuw, maar de ontbrekende beelden zijn nu terug. Dat dankzij het gipsen afgietsel van het retabel in het Museum Van Schone Kunsten in Brussel. “We hebben de zones die ontbraken digitaal in beeld kunnen brengen en dat heeft ervoor gezorgd dat we die digitale modellen 3D hebben kunnen printen”, zegt Simon Desimpelaere van Kreate 3D Mechelen.

Dankzij de minutieuze restauratie kan je de belangrijkste gebeurtenissen uit het levensloop van Maria opnieuw visueel aanschouwen: van haar geboorte in het kraambed tot de begrafenisstoet die haar doorheen de stadspoort van Jerusalem naar haar laatste rustplaats brengt.

Unieke kerk voor het Pajottenland

De 13e eeuwse bedevaartskerk van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek behoort tot de oudste en architecturaal meest waardevolle van het Pajottenland.

Op 3, 10, 17 en 24 augustus 2025, telkens van 14 tot 17 uur, kan je op eigen tempo de kerk verkennen. Er is een pak te zien: de vroeg-gotische architectuur, de monumentale preekstoel van Laurent Delvaux, het Goynaultorgel, de 18e eeuwse grisailles van de Mechelse kunstschilder Herrijns, de 14e eeuwse gotische archiefkoffer met afmetingen om U tegen te zeggen, het recent aan Caspar de Crayer toegeschreven schilderij van de aanbidding der wijzen en zoveel meer.