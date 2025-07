Rode Duivel Vanderheyden versterkt RSCA Futsal: "Een eer om bij de beste ploeg van België te spelen"

De komende twee seizoenen speelt Kenneth Vanderheyden voor Sporting. De 25-jarige linkspoot uit Limburg is een steunpilaar bij de Rode Duivels. Vanderheyden heeft 27 interlands op zijn naam staan.

Vanderheyden komt over van Full Hasselt en is in de wolken met zijn transfer naar de Belleheide. "Het is een eer om deel uit te maken van de beste ploeg van België, samen met zoveel topspelers. Voor mij is het een droom die uitkomt om me verder te kunnen ontwikkelen in deze uiterst professionele omgeving,” zegt Vanderheyden.

Ook algemeen manager Lieven Baert kijkt uit naar de verdere ontwikkeling van Vanderheyden. "Kenneth heeft nog een enorm groeipotentieel en we kijken ernaar uit om hem verder te zien evolueren onder de vleugels van Álvaro Martínez", zegt Baert. “We verwelkomen een van de beste Belgische spelers in de Alfasun Indoor Arena. De beste Belgische spelers horen ook bij de beste Belgische club."

Op 5 september begint RSCA Futsal de competitie tegen UR Sensei Sushi Anderlecht.