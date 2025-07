Kern RSCA Futsal krijgt vorm: Rakic en Panés versterken paarswit, De Kerf wordt uitgeleend

Stefan Rakic is Servisch international en tekende zijn eerste profcontract bij de lokale Ekonomac. Daarna speelde de 31-jarige verdediger nog in Kroatië, Roemenië, Bosnië-Herzegovina en Polen. Bij Anderlecht tekent Rakic een contract tot 2027. “Het is een geweldige kans om mijn kwaliteiten te tonen bij een topclub als RSCA Futsal. Dankzij mijn wedstrijden in de Futsal Champions League en met het nationale team, ken ik de club al vrij goed. Ik kijk ernaar uit om begin augustus aan de trainingen te beginnen”, aldus Rakic.

Naast Rakic versterkt ook Eric Panés de rangen. De 23-jarige Catalaan is een aanvaller die het doel makkelijk weet te vinden. “Ik ben blij dat ik de ambities van de club de komende twee jaar mag helpen waarmaken”, zegt Panés. “Ik bedank het clubbestuur voor het vertrouwen. Ik verwacht niet echt problemen met aanpassen - ik kende alle spelers al toen ik tekende. Anderlecht is een naam die in Europa klinkt”, zegt Panés.

Naast twee nieuwkomers neemt Anderlecht ook tijdelijk afscheid van jeugdproduct Gil De Kerf. Hij wordt voor een seizoen uitgeleend aan Hajduk Split in Kroatië. “Gil moet ervaring opdoen op het hoogste niveau en vooral speelminuten maken. Met Hajduk hebben we de ideale partner gevonden”, besluit algemeen manager Lieven Baert.