Sekulic verlaat RSCA Futsal al na één seizoen: “Ik vertrek met opgeheven hoofd”

Antonio kwam vorige zomer over van één van de beste futsalclubs van Kroatië, MNK Olmissum. De Kroatische international tekende een contract voor twee seizoenen, maar doet dat dus niet uit. Hij was met een karrenvracht aan doelpunten belangrijk in de successen die RSCA Futsal dit seizoen behaalde.

“Ik vertrek met opgeheven hoofd omdat ik altijd alles heb gegeven”, zegt Sekulic op zijn sociale media. “Dank aan alle mensen in de club die mij de kans hebben gegeven om deel uit te maken van zo'n grote club. Ook een speciale dank aan de fans, die ons altijd hebben gesteund. Het was een onvergetelijk jaar.”