Zonnepanelen op Koetshuis halveren verbruik: "Groene stroom delen met gemeentehuis"

De investering in het energie-efficiënt maken van Gemeenschapscentrum het Koetshuis heeft positieve effecten. Dat kan het Autonoom Gemeentebedrijf vaststellen. Johan Van Lierde, voorzitter van AGB Roosdaal, legt uit: "We zien dat het maandverbruik, vergeleken met eenzelfde maand in 2024 net niet gehalveerd werd."

Op zonnige dagen is er zelfs overproductie. Met de extra energie heeft het AGB plannen. "Voorlopig ontvangen we voor deze injectie een vergoeding van de energieleverancier, maar het is de bedoeling dat deze groene stroom zal gedeeld worden met het gemeentehuis", zegt Van Lierde. "We kunnen besluiten dat deze investering rendeert, zowel op financieel als op ecologisch vlak. De elektriciteitsfactuur en de CO²-uitstoot van het koetshuis zijn aanzienlijk gedaald en van zodra de digitale meter in het gemeentehuis operationeel is, zal dat daar ook het geval zijn."