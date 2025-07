Onkruid tiert welig op kerkhof Strijtem: "Verantwoordelijkheid van de mensen zelf"

Nu eens zon, dan weer regen. Het wisselvallige weer van de voorbije weken was een ideale wegbereider voor distels en ander onkruid. Zo ook op het kerkhof van Strijtem in Roosdaal. Schepen van Begraafplaatsen Koen Muyldermans ziet het met lede ogen aan. "Alle gemeenten zitten op dit moment wel in de problemen met onkruid. Onze werkmannen doen hier hun uiterste best en gaan regelmatig met de freesmachine langs de paden, maar vooral aan de laagstgelegen kant van het kerkhof schiet het onkruid ongelooflijk snel weer door."

Op sociale media regende het dan ook reacties van verontwaardigde kerkhofbezoekers. Muyldermans licht de moeilijke positie van de gemeente toe. "Sommige graven zijn inderdaad overwoekerd. Als gemeente is het moeilijk om daar iets aan te doen omdat dat de verantwoordelijkheid van de mensen zelf is", zegt Muyldermans. "Het is soms zelfs gevoelig voor onze gemeentearbeiders om bepaalde dingen weg te halen. Voor mensen heeft dat soms een emotionele waarde."

Burgemeester Wim Goossens heeft daarom actie ondernomen. "Ik heb de opdracht gegeven aan onze diensten om die mensen aan te schrijven en ze aan te sporen om hun graf te onderhouden", zegt Goossens. "Ik hou me persoonlijk bezig met het opstellen van een lijst. Ik ben voltijds burgemeester op dit ogenblik. Ik zal daar dus zeker werk van maken."