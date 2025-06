Super Ruimte in glorie hersteld: “Kunstwerk krijgt plek in park aan vliegveld in Grimbergen”

Het beeld ‘Open Ruimte’ heeft een hele weg afgelegd. Het was te bewonderen in Brussel, nabij het Centraal Station en nabij de voormalige Sabena Air Terminus. Na het faillissement van Sabena kreeg het kunstwerk een plek op het bedrijvenpark Mechelen-Zuid. In 2020 werd het beschadigd door een storm en in 2022 kwam er een oproep voor restauratie. Machels kunstenaar Franky Van Praet heeft een nauwe band met Sabena. Zowel hij als zijn vader waren lang actief bij Sabena en ook zijn zoon is actief op Brussels Airport.

“Toen ik de kans kreeg om het beeld in bezit te krijgen en te restaureren, heb ik die met beide handen gegrepen. Ik ging op zoek naar een gemeente in de buurt van de luchthaven die het beeld een mooie plek wou geven. De gemeente Grimbergen en het Recreatief Vliegveld Grimbergen reageerden positief op mijn vraag”, zegt Franky Van Praet. “Het kunstwerk is ondertussen eigendom van de gemeente Grimbergen en werd in de maand maart geplaatst in het nieuwe park aan het vliegveld.”

Het park is nog in volle aanleg en zal op Open Monumentendag officieel geopend worden en dan wordt ook de naam van het park bekendgemaakt. Het kunstwerk kan je niet zomaar gaan bewonderen, aangezien het op een plek staat die niet publiek toegankelijk is. “ Je kan het werk wel zien vanaf de Oyenbrugstraat en het recyclagepark en vanuit het nieuwe park”, besluit burgemeester Bart Laeremans.