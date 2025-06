Verdachten gewapende overval juwelier Grimbergen zijn jongeren uit Brusselse

De drie verdachten die zijn opgepakt na een gewapende overval op een juwelierszaak in het centrum van Grimbergen dinsdagnamiddag, zijn jongeren afkomstig uit het Brusselse. Eén van hen is amper 17 jaar. Hij is overgedragen aan het parket van Brussel en zal voor de jeugdrechter verschijnen. Zijn kompanen zijn 19 en 20 jaar, zij verschenen vandaag voor de onderzoeksrechter. Het is nog niet duidelijk of ze aangehouden blijven. De drie werden klemgereden nadat twee patrouilles van de politiezone KLM hun vluchtauto opmerkten en de achtervolging inzetten. Van de vierde verdachte, een vrouw, ontbreekt nog elk spoor.