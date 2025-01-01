Pater Karel moet uitnodiging president Zelensky afzeggen door vakantieplannen

“Het is een hele grote eer om zo’n uitnodiging te krijgen,” zegt Pater Karel in een reactie. “De bijeenkomst brengt internationale leiders en geestelijken samen om te bidden voor vrede in Oekraïne. Religieuze leiders wereldwijd worden opgeroepen om mee te bidden voor gerechtigheid en vrede. Maar ik heb nu even zelf nood aan vakantie en rust en kan daardoor op 25 augustus niet aanwezig zijn.”

Het nationale Gebedsontbijt werd al twee keer uitgesteld. Eerst was het voorzien in februari en had ik mijn agenda een maand lang geblokkeerd. Daarna zou het plaatsvinden in mei, maar ook dat werd uitgesteld. Nu heb ik nood aan wat rust.” Wel blijft Pater Karel zich samen met de Oud Scouts Stam inzetten voor Oekraïne. “Ik zal in de toekomst opnieuw naar Oekraïne reizen om mijn toekomstige projecten op te volgen. Ik ben dankbaar dat de president me wil ontvangen, maar mijn werk is louter humanitair."

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïene in 2022 deed de abdij veel om te helpen: ruim 60 mensen werden uit Oekraïne gehaald en ondergebracht in Vlaanderen, tonnen medische apparatuur en zestien ziekenwagens werden naar Oekraïne gebracht, twee scholen werden na de bombardementen hersteld. Er is ook veel geld opgehaald dankzij particulieren, de gemeente Grimbergen, verenigingen en scholen.