Sociaal Huis Grimbergen

Maatschappelijk werkers Sociaal Huis Grimbergen schorsen huisbezoeken

Het Sociaal Huis in de gemeente Grimbergen schorst met onmiddellijke ingang alle huisbezoeken van maatschappelijk werkers op. Tot en met volgende week vrijdag worden geen huisbezoeken afgelegd. Het Sociaal Huis neemt die maatregel na de gewelddadige dood van een maatschappelijk werker tijdens een huisbezoek in Gent.

Het schorsen van de huisbezoeken gebeurt op vraag van de medewerkers van het Sociaal Huis zelf. Na het geweldsdelict in Gent heerst daar grote ongerustheid over hun veiligheid. Bij het Sociaal Huis in Grimbergen werken zo'n 15 maatschappelijk werkers. Alle betrokkenen, dus ook de patiënten bij wie huisbezoeken waren geboekt, worden op de hoogte gebracht.

