Maatschappelijk werkers Sociaal Huis Grimbergen schorsen huisbezoeken

Het Sociaal Huis in de gemeente Grimbergen schorst met onmiddellijke ingang alle huisbezoeken van maatschappelijk werkers op. Tot en met volgende week vrijdag worden geen huisbezoeken afgelegd. Het Sociaal Huis neemt die maatregel na de gewelddadige dood van een maatschappelijk werker tijdens een huisbezoek in Gent.