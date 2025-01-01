Viva1853 organiseert Strombeach: "Het zand is de grote gelijkmaker"
Voor de vijfde keer al organiseert buurtclub Viva1853 Strombeach. Een resem gratis activiteiten brengen de buurt rond Cultureel Centrum Strombeek samen op wat de organisatoren zelf 'het plezantste strand van de Noordrand' noemen.
Met een buurtdrink, een gratis vat en een stevig feestje verzorgd door The Loopfactory ft. The Jeanies en Blanco trapt Viva1853 gisterenavond de vijfde editie van Strombeach op gang.
Het doel van Viva1853 is duidelijk: de buurt samenbrengen rond een gratis activiteitenprogramma met voor elk wat wils. "Wat dat leuk is aan Strombeach is dat het een mix is van heel veel verschillende mensen", zegt Barbara Maere van Viva1853. "We zien ook echt dat het zand de grote gelijkmaker is." Strombeach gaat prat op toegankelijkheid. "Je mag je eigen picknick meenemen om het zo te zeggen en we zien dat dat echt wel werkt. Mensen hebben geen schroom om het te betreden", zegt Maere.
Er staat heel wat op de agenda. Om dat alles technisch en financieel rond te krijgen, rekent Viva1853 op heel wat partners. Zo voorziet Cultureel Centrum Strombeek in logistieke ondersteuning. "Wij werken met lokale sponsors, waarvoor wij heel dankbaar zijn", zegt Maere. "Bovendien hebben we een aantal handelaars die ook hun steentje bijdragen. Zo kunnen we jaar na jaar Strombeach organiseren."
Meer informatie over Strombeach en de programmatie vind je op de website.