Viva1853 organiseert Strombeach: "Het zand is de grote gelijkmaker"

Voor de vijfde keer al organiseert buurtclub Viva1853 Strombeach. Een resem gratis activiteiten brengen de buurt rond Cultureel Centrum Strombeek samen op wat de organisatoren zelf 'het plezantste strand van de Noordrand' noemen.

Met een buurtdrink, een gratis vat en een stevig feestje verzorgd door The Loopfactory ft. The Jeanies en Blanco trapt Viva1853 gisterenavond de vijfde editie van Strombeach op gang.

Het doel van Viva1853 is duidelijk: de buurt samenbrengen rond een gratis activiteitenprogramma met voor elk wat wils. "Wat dat leuk is aan Strombeach is dat het een mix is van heel veel verschillende mensen", zegt Barbara Maere van Viva1853. "We zien ook echt dat het zand de grote gelijkmaker is." Strombeach gaat prat op toegankelijkheid. "Je mag je eigen picknick meenemen om het zo te zeggen en we zien dat dat echt wel werkt. Mensen hebben geen schroom om het te betreden", zegt Maere.

Er staat heel wat op de agenda. Om dat alles technisch en financieel rond te krijgen, rekent Viva1853 op heel wat partners. Zo voorziet Cultureel Centrum Strombeek in logistieke ondersteuning. "Wij werken met lokale sponsors, waarvoor wij heel dankbaar zijn", zegt Maere. "Bovendien hebben we een aantal handelaars die ook hun steentje bijdragen. Zo kunnen we jaar na jaar Strombeach organiseren."

Meer informatie over Strombeach en de programmatie vind je op de website.

Meest bekeken

Expo Years of Passion
Cultuur

Lenniks kunstenaarskoppel viert verjaardag met expo van 11 beeldende kunstenaars

Liedekerke Feest
Cultuur

Liedekerke Feest brengt jong en minder jong samen en spijst de kas van sporters en goede doelen

Bikelife Duatlon 2025
Sport

28ste editie van de Bikelife Duatlon Halle is puffen en zweten voor de 300 deelnemers

Veiligheidsstootbanden
Mobiliteit

Week lang ernstige verkeershinder tussen Vierarmentunnel en Leonardkruispunt

vrij 15 aug
Joachim Bresseel verzorgt tijdens de zomervakantie mee de dieren van GO! Horteco
Onderwijs
Groen

Lege schoolbanken, maar de dieren van GO! Horteco moeten ook tijdens de zomervakantie verzorgd worden

woe 13 aug

Meer nieuws uit de regio

Sociaal Huis Grimbergen
Samenleving

Maatschappelijk werkers Sociaal Huis Grimbergen schorsen huisbezoeken

Pater Karel
Samenleving

Pater Karel moet uitnodiging president Zelensky afzeggen door vakantieplannen

Mobiliteit

A12 morgen dicht voor plaatsing fietsbrug over rotonde Dikke Linde: “Deel van nieuwe stadsboulevard”

maa 11 aug
Politie waarschuwt voor fraude via eigen telefoonnummer
Justitie

Politie waarschuwt voor fraude via eigen telefoonnummer: “Wij vragen nooit om geld, bankgegevens of pincodes”

din 12 aug
Cultuur
Jeugd

Museum voor de Oudere Technieken zomert op de kermis: “Mengelmoes van spektakel, spel en techniek”

vrij 8 aug