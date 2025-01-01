Viva1853 organiseert Strombeach: "Het zand is de grote gelijkmaker"

Met een buurtdrink, een gratis vat en een stevig feestje verzorgd door The Loopfactory ft. The Jeanies en Blanco trapt Viva1853 gisterenavond de vijfde editie van Strombeach op gang.

Het doel van Viva1853 is duidelijk: de buurt samenbrengen rond een gratis activiteitenprogramma met voor elk wat wils. "Wat dat leuk is aan Strombeach is dat het een mix is van heel veel verschillende mensen", zegt Barbara Maere van Viva1853. "We zien ook echt dat het zand de grote gelijkmaker is." Strombeach gaat prat op toegankelijkheid. "Je mag je eigen picknick meenemen om het zo te zeggen en we zien dat dat echt wel werkt. Mensen hebben geen schroom om het te betreden", zegt Maere.