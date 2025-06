Verdachten gewapende overval op juwelierszaak in Grimbergen aangehouden

Dinsdagmiddag belde een vrouw aan bij juwelierszaak Van Laer in Grimbergen. In haar zog drongen die mannen de winkel binnen, en eisten cash geld. Toen ze dan niet kregen, sloegen ze vitrines stuk en gingen met juwelen aan de haal. De vader van de zaakvoerder raakte gewond bij de overval en werd naar het ziekenhuis afgevoerd. De daders sloegen op de vlucht, maar drie van hen werden niet veel later in de boeien geslagen. Het gaat om jongeren uit Laken. “Twee meerderjarigen van 19 en 20 jaar zijn voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen. Die heeft hen onder aanhoudingsmandaat geplaatst”, zegt woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde Ingrid Moriau.

De derde jongere die is opgepakt is amper 17 jaar en wordt daarom overgedragen aan het parket van Brussel. Hij is intussen voor de jeugdrechter moeten verschijnen. De vierde verdachte, de vrouw die aanbelde, is nog altijd spoorloos.