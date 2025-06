Beiaardklanken weergalmen aan Kasteel van Bever: “Beiaard tot bij de mens brengen”

Geen beiaard hoog in de klokkentoren van een basiliek, maar gewoon op de grond afgelopen weekend in het Kasteel van Bever. “We willen de jonge lensen laten kennismaken met de beiaard”, zegt Kris Van Messem, voorzitter van de Beiaardvrienden Grimbergen. “De beiaard wordt dikwijls geassocieerd met kerkmuziek en de kerk, maar die kan ook perfect weg uit die omgeving. Met deze beiaard op wielen brengen we het instrument naar de mensen op locatie.”

Over het hele domein van ondernemer Bart Verhaeghe hoorde je de beiaardklanken weergalmen. Voor de derde editie nodigden ze sopraan Astrid Stockman uit om samen met de beiaardier van Grimbergen een concert te spelen. “Het is aanpassen om met een beiaard te spelen”, zegt Stockman. “Het moeilijk is dat elke beiaard anders klinkt en andere boventonen heeft, waardoor je echt moet gaan zoeken in welke toonaard we het nummer moeten brengen. Dat is altijd wat spannend, maar een machtig gevoel als het lukt.”