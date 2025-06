Grimbergen geeft forum aan lokale kunstenaars en ambachtslieden tijdens Cultuurpal(l)et

Het is al de derde editie van Cultuurpal(l)et. In het totaal delen 75 kunstenaars en ambachtslieden hun passie tijdens het tweejaarlijkse kunstevenement. Het is de versmelting van de Biënnale van de Grimbergse kunstenaars en de Kunst- en Ambachtenroute. De gemeente Grimbergen, het Cultuurcentrum Strombeek, het MOT (Museum voor Oudere Technieken) en de Gemeentelijke Academie Grimbergen slaan daarvoor de handen in elkaar.

“In mei en juni zetten we alle vormen van kunstbeoefening zoals beeldende kunst, schilderkunst, video, muziek, toneel en woord, maar ook ambachten in de schijnwerpers. Gedurende deze weken zullen 75 kunstenaars hun passie delen met het grote publiek”, zegt Philip Roosen, schepen van Cultuur.

Na een deelname aan Atelier in Beeld en een demonstratiedag voor malen, smeden en imkeren in het MOT, verzamelen nu 69 lokale kunstenaars hun werk in een overzichtstentoonstelling in CC Strombeek. Vanmorgen startte de expo met een openingsreceptie en muzikale ondersteuning door leerlingen van de Grimbergse Academie. “Drie deelnemers van de overzichtstentoonstelling zijn jonger dan 25. Het is fijn om te merken dat we ook jongere kunstenaars bereiken met Cultuurpal(l)et. Hopelijk kunnen we bij de volgende editie in 2027 nog meer jonge kunstenaars verwelkomen. Het is in elk geval de bedoeling om Cultuurpal(l)et te laten uitgroeien tot een nog groter evenement in Grimbergen en ver daarbuiten’, zegt schepen Roosen.

Nog meer festiviteiten

Later deze maand opent de Grimbergse Academie nog de deuren voor het grote publiek. Op 21 juni zijn er open ateliers van muziek, woord, zang en dans. De dag erna is er Kunstdorp Grimbergen, feestelijke muziek op het Kerkplein en daarna in de Oyenbrugmolen. Op 25 juni wordt Cultuurpal(l)et in CC Strombeek afgesloten met een concert van de academie.