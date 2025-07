Farmstacle Race tijdens Dorpsfeesten Bogaarden levert spektakel op: “Met strobalen, modderpoelen en tractorbanden als hindernissen”

Heel het weekend kunnen mensen in Bogaarden smullen van mosselen in de feesttent. Vanop het panoramische zomerterras kan men genieten van optredens en straattheater. Onder het motto ‘feest, sfeer en zoveel meer’ staan er daarnaast heel wat activiteiten voor jong en oud op het programma.

Zo was er gisteren een jogging, maar ook optredens van Sylver en Jelle Van Dael. Vandaag zijn er de Bumkestochten, dat zijn wandelingen tussen 6 en 25km. Er is ook een hondenshow en veel live-muziek. Eén van de hoogtepunten is zeker ook de Farmstacle Race. Een uitdagende hindernissen-run voor duo’s.

Gestart als voetbaltornooi

Al 45 jaar staan de Dorpsfeesten van Bogaarden garant voor drie dagen feest. Wat in 1979 startte met een voetbaltoernooi en een fuif, groeide uit tot een weekend gevuld met activiteiten voor jong en oud. Het Dorpscomité is een mix van jong en oud waarbij de pioniers van weleer de jonge garde steunt en bijstaat. Samen met de hulp van vele vrijwilligers en verenigingen wil men iedereen de gezelligste dorpsfeesten van de streek aanbieden.