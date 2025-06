Halle verwarmt historisch stadhuis met afvalwater: “Toonaangevend voor Vlaanderen”

Bij de aanleg van een nieuwe riool kon de stad Halle meteen de warmtewisselaar laten installeren. Dat maakte het werk eenvoudiger, sneller en goedkoper. De rioleringsbuis lag nog droog, waardoor de arbeiders de installatie vlot konden uitvoeren. “Op de bodem van de rioolbuis ligt nu een inox mat”, zegt schepen van Openbare Werken Pieter Busselot. “Daar stroomt afvalwater over. Dat water is zelfs in de winter gemiddeld nog 12 tot 13 graden warm. De mat haalt die warmte uit het water en stuurt ze naar een warmtepomp in het stadhuis. Zo krijgt het gebouw op een milieuvriendelijke en innovatieve manier verwarming en warm water.”

Het Halse stadsbestuur gelooft sterk in de techniek en investeert bewust in een duurzame toekomst. “We zorgen goed voor onze gebouwen en willen minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen”, zegt schepen van Patrimonium Sven Pletincx. “Riothermie is een vernieuwende techniek, en we zijn trots dat we daarmee in Vlaanderen toonaangevend zijn. Binnenkort starten we trouwens met de volgende stap: de bouw van de achterbouw van het historische stadhuis. Dit project toont hoe slimme keuzes vandaag zorgen voor een betere toekomst van zo’n erfgoed.”

De werken aan de achterkant van het historische stadhuis in Halle zijn eind deze maand klaar. De werf zal voor de braderie klaar zijn, zodat de hinder beperkt blijft. Tijdens de braderie is een deel van het plein open voor animatie. Nadien blijft de zone afgesloten tot de werken voor de aanbouw van het historisch stadhuis starten.