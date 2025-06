Werkvennootschap polst naar mogelijke onteigeningen naast A8: "Dit zou een catastrofe zijn"

Huizen, bedrijven, tuinen, garages en voetbalterreinen: ze Dat moeten wijken om de A8 tijdelijk te herleggen, net naast de huidige weg. Een viertal jaar lang wil De Werkvennootschap er een parallelweg aanleggen, zodat de drukke gewestweg volledig vernieuwd kan worden. "Er zijn een honderdtal onteigeningen nodig daarvoor. Maar in deze fase spreken we eigenlijk over innames, want we gaan op zoek naar en in gesprek met omwonenden om te bekijken welke mensen eventueel vrijwillig hun perceel willen verkopen voor dit project," licht Camille Callens van De Werkvennootschap toe.

Maar of veel particuliere Essenbekenaren daartoe bereid zijn, is nog maar de vraag. André ziet de inname van zijn weilanden alvast niet zitten. "Het is al 55 jaar mijn hobby om hier dieren te houden, dus dit zou een catastrofe zijn," zegt hij.

De stad Halle zit begin volgende maand samen met De Werkvennootschap en wil duidelijkheid. Ook André stoort zich aan de communicatie. "Hoewel er nog geen beslissing is genomen, willen we in deze fase toch al verduidelijken wat de impact is van het project," lezen we in de brief die we kregen. Voor mij was dat al heel verrassend. De beslissing is nog niet genomen en men heeft hier al een gesprek nodig waar men de hele impact gaat bespreken.”

"Moeilijk verhaal"

De Werkvennootschap erkent dat dit een moeilijk verhaal is. "We beseffen dit, maar kozen er bewust voor om al in de planfase te communiceren, zodat mensen de tijd hebben om uit te kijken naar alternatieven. We proberen onze communicatie altijd zo volledig mogelijk te doen," aldus Camille Callens. De maatschappij benadrukt dan ook dat nog niks definitief is. "Het belangrijkst is nu dat we de mensen horen, praten met de stad en alle criteria nog eens op tafel leggen. Zo kunnen we alle mogelijke scenario's optimaliseren om zoveel mogelijk te streven naar een beperkte impact voor omwonenden."