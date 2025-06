Ziekenhuis in Halle zet mantelzorgers in de bloemetjes: “Ze zijn van onschatbare waarde”

Een tijdje terug lanceerde het AZ Sint-Maria de mantelzorgpas als pilootproject. Die is er voor mantelzorgers die hun partner, ouder of vriend willen blijven ondersteunen in het ziekenhuis. In overleg met het zorgteam kunnen ze langer aanwezig zijn, helpen bij de zorg of gewoon nabij zijn. Voorwaarde is wel dat alle partijen er zich goed bij voelen. “Als je echt persoonsgerichte zorg wil bieden, kan je niet om de mantelzorger heen”, zegt ergotherapeut Maaike De Couvreur. “Zij kennen de patiënt als geen ander en helpen ons om het volledige plaatje te zien, ook de kleine signalen die we als zorgverleners misschien minder snel opmerken. De mantelzorgpas geeft hen letterlijk en figuurlijk een plaats aan het ziekenhuisbed.”

Al meer dan 40 mantelzorgers maken gebruik van de pas. Wat startte als een pilootproject op de afdeling Geriatrie, vindt nu ook z’n ingang op andere afdelingen. “Patiënten met dementie zijn bijvoorbeeld merkbaar rustiger in het bijzijn van hun vertrouwde mantelzorger”, zegt Tim Debacker, verpleegkundig en paramedisch directeur. “Ook familieleden voelen zich meer betrokken en gesteund in hun rol. De zorg wordt hierdoor niet alleen warmer, maar vaak ook efficiënter. De mantelzorger wordt een echte partner in zorg.”

Vandaag, tijdens de Dag van de Mantelzorg, zet het Halse ziekenhuis de mantelzorgers in de bloemetjes. “Ze maken mee het verschil en zijn van onschatbare waarde. Maar wie voor een ander zorgt, moet ook voor zichzelf zorgen. Zelfzorg is geen luxe, maar een noodzaak. “Je kan hun zware taak niet wegnemen, maar je kan ze wel verlichten met begrip of een luisterend oor”, besluit het Halse ziekenhuis.