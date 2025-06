Windturbine bij Barry Callebaut in Halle ingehuldigd: “Helft van ons verbruik nu via groene stroom”

Met de bouw van een windturbine in Halle zet Barry Callebaut een belangrijke stap naar een milieuvriendelijkere productie. “We willen onze ambities rond hernieuwbare energie er mee waarmaken”, zegt Kristof Hubin van Barry Callebaut. “Samen met de al aanwezige zonnepanelen staat de windturbine in voor bijna de helft van het energieverbruik van de vestiging in Halle. Maar daarbij stopt het niet, want we zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden voor een groenere toekomst.”

De windturbine heeft een tiphoogte van maar liefst 180 meter en zal jaarlijks ongeveer 8.000 MWh groene stroom opwekken, wat neerkomt op het verbruik van zowat 2.300 gezinnen. “Met de turbine verlaagt het bedrijf z’n energiefactuur en dringt het z’n CO2-uitstoot terug, wat de omgeving ten goede komt”, zegt Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus. “De bouw van de windturbine past dan ook perfect in onze ambitie om te bouwen aan een CO2-neutrale energietoekomst.”

Opvallend, de turbine is – op vraag van de stad Halle - mee gefinancierd via de gemeentelijke holding Zefier. “We willen mee streven naar klimaatneutraliteit ten voordele van onze bewoners”, zegt Ingrid Callens, deskundige Duurzaamheid bij de Stad Halle. “We beseffen dat we op verschillende projecten zullen moeten inzetten om die klimaatneutraliteit te behalen.”

De N-VA, in de vorige legislatuur in de oppositie in Halle, had heel wat bedenkingen bij die constructie. Zo vond de partij het vreemd dat het vorige stadsbestuur mee participeerde in een turbine waarvoor het eerder een negatief advies gaf en het stelde zich vraag bij het feit dat de stad Halle borg staat voor een lening van 3,4 miljoen euro.