Stoked organiseert skatekamp in De Bres in Halle: “Na een week staan ze comfortabel op hun plank”

Deze week gaat organiseren de ervaren skaters van Stoked een skatekamp in sportcomplex De Bres in Halle. Kinderen tussen zes en twaalf jaar krijgen er de kans om onder begeleiding het skateboarden helemaal onder de knie te krijgen.

Tijdens het skatekamp in Halle proberen de kinderen onder meer The Wall – een steile muur – te bedwingen. Het is één van de vele spectaculaire tricks die ze hier stap voor stap leren. “The Wall op zich niet zo moeilijk, maar als je bovenaan staat krijg je toch wel een beetje schrik. Je denkt dan soms: waarom doe ik dit?”, zeggen Bent en Lars, twee deelnemers aan het skatekamp. “Naast The Wall hebben we ook leren pumpen, dat is de knieën gaan terwijl dat je draait.”

Dat is precies het doel van dit skatekamp: op een leuke manier jonge skaters helpen hun angst te overwinnen en nieuwe dingen aan te leren. “Je merkt het vooral aan hoe comfortabel ze na een week op hun plank staan”, zegt begeleider Guust Wauters. “Daarin zien we vaak een grote evolutie. De trucjes ook wel, maar dat is voor iedereen verschillend. Het doel is plezier maken en een goede basis aanleren, zodat ze thuis blijven skaten en oefenen.”

