Halle haalt Speeltuin op Wieltjes weg uit straatbeeld na veiligheidscontrole
De stad Halle haalt de Speeltuin op Wieltjes weg na een inspectie van de FOD Economie. De speelcontainer duikt sinds begin deze zomervakantie op een aantal plaatsen op. Zo stond het mobiele speeltuig al op het Claesplein in Lembeek en tot voor kort op de Grote Markt. Maar enkele zaken blijken niet te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. De stad Halle wacht het verslag van de FOD Economie af om de nodige aanpassingen te kunnen doorvoeren.
Voor de plaatsing werd de speeltuin gekeurd door een externe firma, maar nu blijken er toch een paar problemen te zijn. Volgens de Dienst Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie zijn er een aantal risico's op klemgevaar en moet er extra valbescherming voorzien worden. Eens de FOD het verslag van de controle heeft overgemaakt aan het stadsbestuur, bekijkt Halle welke aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. Tot dan is de speelcontainer weggehaald uit het straatbeeld.