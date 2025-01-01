Halle haalt Speeltuin op Wieltjes weg uit straatbeeld na veiligheidscontrole

Voor de plaatsing werd de speeltuin gekeurd door een externe firma, maar nu blijken er toch een paar problemen te zijn. Volgens de Dienst Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie zijn er een aantal risico's op klemgevaar en moet er extra valbescherming voorzien worden. Eens de FOD het verslag van de controle heeft overgemaakt aan het stadsbestuur, bekijkt Halle welke aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. Tot dan is de speelcontainer weggehaald uit het straatbeeld.