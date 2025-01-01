Halle haalt Speeltuin op Wieltjes weg uit straatbeeld na veiligheidscontrole

De stad Halle haalt de Speeltuin op Wieltjes weg na een inspectie van de FOD Economie. De speelcontainer duikt sinds begin deze zomervakantie op een aantal plaatsen op. Zo stond het mobiele speeltuig al op het Claesplein in Lembeek en tot voor kort op de Grote Markt. Maar enkele zaken blijken niet te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften. De stad Halle wacht het verslag van de FOD Economie af om de nodige aanpassingen te kunnen doorvoeren.

Voor de plaatsing werd de speeltuin gekeurd door een externe firma, maar nu blijken er toch een paar problemen te zijn. Volgens de Dienst Kwaliteit en Veiligheid van de FOD Economie zijn er een aantal risico's op klemgevaar en moet er extra valbescherming voorzien worden. Eens de FOD het verslag van de controle heeft overgemaakt aan het stadsbestuur, bekijkt Halle welke aanpassingen doorgevoerd kunnen worden. Tot dan is de speelcontainer weggehaald uit het straatbeeld.

Meest bekeken

Joachim Bresseel verzorgt tijdens de zomervakantie mee de dieren van GO! Horteco
Onderwijs
Groen

Lege schoolbanken, maar de dieren van GO! Horteco moeten ook tijdens de zomervakantie verzorgd worden

De E40 richting Gent
Mobiliteit

Nog tot donderdag aanschuiven op E40 in Ternat en Affligem door aanleg geluidsarm asfalt in Aalst

zon 10 aug
Alle remmen los in nachtclub Zuco
Samenleving

Nachtclubeigenaar stopt ermee en zet Zuco in Roosdaal te koop: "waar locatie en potentieel samenkomen"

Mobiliteit

A12 morgen dicht voor plaatsing fietsbrug over rotonde Dikke Linde: “Deel van nieuwe stadsboulevard”

maa 11 aug
Grote Daalstraat
Mobiliteit

Grote Daalstraat Zaventem vanaf maandag jaar lang afgesloten voor heraanleg: "Veel hinder, maar noodzakelijke ingrepen"

Meer nieuws uit de regio

Jeugd

Internationale Dag van de Jeugd: "Nood aan connectie, minder aan fuiven"

din 12 aug
Buurtbewoners van de A8 in Essenbeek protesteren met een spaghettislag tegen de mogelijke onteigeningen van hun gronden
Samenleving
Mobiliteit

Buurtbewoners A8 Halle houden spaghettislag om procedurekosten rond mogelijke onteigeningen te betalen

Jeugd
Sport

Stoked organiseert skatekamp in De Bres in Halle: “Na een week staan ze comfortabel op hun plank”

vrij 8 aug
De rotonde aan het Possozplein en de Slingerweg
Mobiliteit

Aangepaste verkeersregeling in Halle door werken aan rotondes Possozplein en Nederhem

woe 6 aug
Jeugd
Samenleving

ViTeS gaat opnieuw rugzakken en schooltassen inzamelen: “Een wereld van verschil voor kind in armoede”

maa 4 aug