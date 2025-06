Werknemers Olympia keuren sociaal plan goed: "Blij dat dit achter de rug is"

Een week nadat de werknemers van Olympia te horen kregen dat de zuivelfabriek in Herfelingen definitief de deuren sluit, hebben 8 op de 10 van hen vandaag het sociaal plan goedgekeurd. "Daarin staat dat werknemers het wettelijk minimum krijgen zoals dat geregeld is bij een collectief ontslag met daar bovenop een brutopremie van 2.500 euro", zegt Evy Mannaert van de christelijke vakbond. "Het is afwachten donderdag om te weten wie wanneer zal moeten vertrekken. Dat wordt dan besproken met het afschakelplan. In het sociaal plan is ook de begeleiding naar nieuw werk voorzien."

De directie wil in augustus al een groot deel van de 167 werknemers laten vertrekken, tegen volgend voorjaar moet de laatste weg zijn. "Het waren slopende weken, dus ik ben blij dat dit allemaal achter de rug is. Ik heb de voorbije tijd gesproken met heel wat werknemers en heel veel verdriet gemerkt. Ik ben zelf ook nog wat aangeslagen, maar we moeten verder", besluit Guy Thiroux van de christelijke vakbond.