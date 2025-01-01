Komst STEAM-academie Oetingen vertraagd, "maar intussen maken we jongeren wel warm voor STEM"

De STEAM-academie moet een educatief centrum worden waar wetenschap, technologie, techniek, kunst en wiskunde elkaar ontmoeten. Maar de acadmie realiseren in de voormalige dorpsschool van Oetingen vergt meer energie dan voorzien. "We willen de oude school op een duurzame manier verbouwen en moeten er heel wat functionaliteiten onderbrengen, zoals een labo, een klas van de toekomst, een kinderopvang en de muziekacademie", zegt Hugo Thienpont van Brussels Photonics. "Dat kost tijd."

Want de draagkracht van de grond van het gebouw blijkt niet goed te zijn. "We moesten daarom bijkomende studies laten uitvoeren. Intussen blijken daar technologische oplossingen voor te zijn, maar het vroeg allemaal heel wat tijd," aldus Thienpont. De VUB zoekt nu aannemers in de buurt die de klus kunnen klaren. Er volgt ook nog overleg met de buurt, maar in februari 2026 moeten de werken starten. Binnen dit en twee jaar moet de academie de deuren openen. "Al hangt dat natuurlijk af van hoe we de school zullen verbouwen, die zaken zijn nog niet volledig afgeklopt. Intussen ramen we de totale kostprijs op 10 miljoen euro," zegt Thienpont.

'Jongeren warm maken voor STEM"

In afwachting van de academie in Oetingen probeert de Vrije Universiteit Brussel jongeren wel warm te maken voor wetenschap en techniek. Zo maakten enkele jongeren er deze week hun eigen driewieler. Eén waarbij je zelf niet hoeft te trappen en waarmee je off-road kan. Verder leerden de tieners ook alles over elektromotoren, batterijen en lassen. En de driewielers, die zijn vandaag uitgetest tijdens een spannende race. Dat ontdek je hieronder in ons videoverslag.