Voorzitter van vzw De Rand Hubert Lyben overleden

“In zijn 10 jaar als voorzitter leidde Lyben vzw De Rand door enkele woelige periodes. Zo was er een directeurswissel net toen corona uitbrak. Lyben bood standvastig rust en vertrouwen”, klinkt het bij De Rand.

Lyben kwam uit de christelijke arbeidersbeweging ACW, het huidige beweging.net. Als licentiaat politieke wetenschappen leidde hij er eerst de studiedienst en werd er later nationaal secretaris.

Nadien was hij 20 jaar leidend ambtenaar van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en vervolgens van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. Ook na zijn pensionering bleef hij actief in de huisvestingssector. Op vraag van de provincie leidde hij nog steeds Vlabinvest, het agentschap voor woon- en zorginfrastructuurbeleid van Vlaams-Brabant.

Als geboren en getogen Tervurenaar was hij ook plaatselijk actief. Hij was voorzitter van de plaatselijke CVP-afdeling en was er ook 12 jaar schepen. Daarnaast was hij actief in talloze organisaties. De lijst is lang, maar zelf vernoemde hij graag de 4 eeuwen oude Broederschap van Sint-Hubertus en zijn rol als voorzitter van vzw De Rand als zijn belangrijkste engagementen.

De begrafenis van Hubert Lyben vindt zaterdag plaats in Tervuren.