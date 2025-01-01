Jonge moeder Helena schrijft boek over leven tijdens en na zeldzame kanker: “Hoop dat mijn verhaal moed kan geven”

Toen Helena eind januari 2025 haar diagnose kreeg, stond haar leven plots stil. “Ik had een tumor met een diameter van 21cm waarbij vooral de eerste twee weken levensbedreigend waren”, vertelt ze. “Ik moest dus heel snel schakelen. Ik wist eigenlijk niets van kanker of behandelingen. Laat staan wat een zeldzame kanker betekent voor jezelf en je omgeving. Met dit boek wil ik tonen hoe ingrijpend zoiets is, maar ook dat het iedereen kan overkomen.”

Aanvankelijk begon ze te schrijven zonder plan. “De eerste week na mijn diagnose ben ik gestart met een dagboek. Het idee om er een boek van te maken, kwam pas later. Schrijven was voor mij in de eerste plaats een manier om alles van me af te zetten. Toch groeide de behoefte om mijn verhaal breder te delen. Omdat het een nicheboek is, was het niet vanzelfsprekend om een uitgeverij te vinden die bij dat thema past. Maar ik vond het belangrijk om dit proces tastbaar te maken, voor lotgenoten én voor een ruimer publiek.”

Het boek is volgens haar in de eerste plaats bedoeld voor herkenning. “Voor mensen die hetzelfde meemaken, maar ook voor zorgpersoneel, familie en vrienden. En eigenlijk voor iedereen die plots van de ene dag op de andere met een crisis geconfronteerd wordt. Dat hoeft niet alleen kanker te zijn. Ik hoop dat mijn verhaal een beetje moed kan geven aan wie zich plots buiten de stroom van het gewone leven voelt staan.”