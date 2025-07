Wat betekent einde van nachtwerkverbod voor de regio? "Soepeler, flexibeler en misschien ook wel goedkoper"

Soepeler, flexibeler en goedkoper voor werkgevers; voor werknemers betekent het vooral minder premies. De nachtwerkpremies die nu vanaf 20.00 uur lopen, beginnen in het Zomerakkoord pas vanaf middernacht. "Als we denken aan de logistieke sector dan kan dat tot 360 euro per maand schelen", zegt Sandra Langenus, de gewestelijk secretaris van ABVV-BTB. "Maar als we denken aan mensen die op de luchthaven werken, dan spreken we gemakkelijk over 25 procent van hun loon want de nachtpremie is 20 tot 30 procent."

"Ze gaan ons waarschijnlijk onder druk zetten"

Volgens Jan Vanthournout zullen de nieuwe regels enkel gelden voor wie nog in het nachtwerk moet instappen. "Mensen die nu reeds in een regime staan, worden nu niet geïmpacteerd", Zegt Vanthournout. "Wat dus misschien tot gevolg kan hebben dat mensen die er al in zitten arbeidsvoorwaarde A hebben en mensen die nog moeten instappen arbeidsvoorwaarde B. In een aantal situaties kan ik me voorstellen dat veel bedrijven dat probleem willen oplossen."