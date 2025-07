E40 in Sterrebeek volledig afgesloten: ongeval met verschillende vrachtwagens

De avondspits was nog maar net begonnen toen het ongeval ter hoogte van Sterrebeek gebeurde. Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum laat aan VRT NWS weten dat een vrachtwagen die auto's transporteert aan het slingeren is gegaan en andere voertuigen heeft geraakt.

De hulpdiensten zijn aanwezig, maar of er slachtoffers zijn is nog niet duidelijk. De vrachtwagen staat dwars over de vier rijstroken waardoor er immense files ontstaan. Mensen die in de file richting Brussel staan moeten omkeren.