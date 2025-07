Brussels Airlines lanceert nieuwe Virtual Reality pilotenopleiding: “Intense trainingsevaring”

Na een testfase werd de gloednieuwe software begin juli voor het eerst gebruikt bij opleidingen binnen Brussels Airlines als onderdeel van de Airbus 320 type rating training, met hulp van een VR-oplossing. Het trainingsprogramma heeft alle goedkeuringen van bevoegde overheden en maakt voortaan officieel deel uit van het curriculum.

Het is de eerste keer dat Virtual Reality wordt gebruikt in pilotenopleidingen, niet alleen als aanvulling, maar als vervanging van sessies op traditionele trainingstoestellen en zonder toezicht van een instructeur. Deze verandering betekent ook een technologisch keerpunt: het op maat gemaakte gebruik van VR-technologie tilt de "schermgebaseerde" cockpitopleiding door een volledig meeslepende, realistische 3D-omgeving met interactie en begeleiding naar een nieuw niveau.

Samenwerking met Airbus

De implementatie van VR-training is het resultaat van meer dan twee jaar strategische samenwerking tussen Lufthansa Aviation Training en Airbus. De door Airbus ontwikkelde "Virtual Procedure Trainer" software werd verder ontwikkeld en ingebed in een innovatief trainingsconcept. Met de succesvolle implementatie van de VPT neemt Brussels Airlines een pioniersrol op zich in het gebruik van immersieve technologieën bij pilotenopleidingen, zowel binnen de Lufthansa Group als daarbuiten.

"VR biedt een aanzienlijk realistischere en intensere trainingservaring. Onze piloten kunnen autodidactisch vroeg en herhaaldelijk procedures oefenen, spiergeheugen opbouwen en vertrouwen krijgen in de situatie. Het is een ideale voorbereiding op de simulatorfase met verhoogde effectiviteit en verminderde infrastructuurvereisten", zegt Gauthier Lesceu van Brussels Airlines.