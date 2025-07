OverKop heeft een nieuwe thuis in Halle: "Nieuwe plek is anoniemer dan JC De Kazerne"

Voortaan vind je het huis van OverKop op het Possozplein nummer 30. De organisatie verhuisde van JC De Kazerne naar deze nieuwe plek. De jongeren staken mee de handen uit de mouwen om het nieuwe huis aan te kleden. De stad zette intussen ook de nodige afspraken op papier.

"Het Overkop-huis bevond zich in JC De Kazerne. Dat is een plek die toegankelijk is voor veel jongeren en misschien wel té toegankelijk voor iemand die het OverKop-huis wil bezoeken. Die doet dat liever anoniemer. Dus gingen we op zoek naar een nieuw onderkomen", zegt schepen van Jeugd Louis Van Dionant.

De samenwerkingsovereenkomst met CAW Halle-Vilvoorde bepaalt onder andere het engagement van de partners en de verdeling van de kosten en de lasten. Het pand aan het Possozplein is eigendom van de stad, die het voor zo'n half miljoen euro kocht met als doel er een kleine cultuurzaal van te maken. Dat blijft een optie, maar dat is voorlopig niet aan de orde.