Halse Congolezen vieren 65 jaar Congolese onafhankelijkheid: "Onze geschiedenis samen blijven herdenken"

Op 30 juni 1960, na een lange periode van kolonisatie eerst door de Belgische kroon en vervolgens door de Belgische regering, werd Congo onafhankelijk. De gebeurtenis is voor de wereldwijde Congolese gemeenschap een moment van reflectie en feest. CC 't Vondel in Halle vormde de locatie om de feestdag te vieren.

De tweede editie van de Talentenshow, geoganiseerd door jongerenproject WDM, gaf het feest extra kleur. WDM is een socio-culturele vereniging die zich inzet voor jongeren in de wijk Windmoleken. Voor de gelegenheid sloeg WDM de handen in elkaar met Libota Halle en Afrika Anders vzw. “Het is belangrijk dat we onze geschiedenis samen blijven herdenken en het doet deugd om samen te komen in een context van verbondenheid en trots", klonk het.

Uiteraard was het iconische lied Indépandence Cha Cha van Grand Kallé - symbool voor de Congolese onafhankelijkheidsbeweging - een hoogtepunt. De sfeer was warm en feestelijk.