Nieuwe gebouwen scouts Sint-Rochus moeten volgende zomer klaar zijn

De gemeenteraad van Halle keurde de voorbereidingswerken voor de bouw van nieuwe lokalen voor de scouts van Sint-Rochus goed. De stad gaat nu op zoek naar een aannemer die het project kan uitvoeren. De nieuwe lokalen komen op Kruisveld, vlak bij tennisclub Sollenbeemd. Ze zullen het huidige gebouw aan de Biezeweide vervangen. want dat is te klein en verouderd. Scouts Sint-Rochus en de AKABE-afdeling tellen samen 250 leden. In de zomer van volgend jaar moeten de werken klaar zijn.