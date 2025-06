Klooster wordt opvangplek voor kwetsbare jonge gezinnen in Kraainem: “Eerste stap naar een nieuwe toekomst”

Het project omvat meer dan enkel wonen. In de toekomst komt er op het terrein ook een Babilou-crèche, een stadslandbouwinitiatief en een participatief restaurant, die de sociale verankering in de buurt verder versterken.

Het initiatief is een voorbeeld van samenwerking tussen publieke, private, sociale en filantropische krachten. Het pand werd in 2021 opgekocht door een koppel privé-mecenassen, met de ambitie om deze vroeger afgeschermde plek om te vormen tot een open, solidaire en maatschappelijk verankerde ruimte. Het project geniet structurele steun van het agentschap Opgroeien, wordt logistiek en inhoudelijk ondersteund door IKEA België en is sociaal ingebed via het netwerk De Village. Ook de gemeenten Kraainem en Zaventem steunen het initiatief sinds het prille begin.

"Dit project toont wat mogelijk is wanneer publieke, private en sociale krachten samen een structurele oplossing willen bieden aan gezinnen die vandaag uit de boot vallen", zegt Niels Heselmans, woordvoerder van het Vlaams agentschap Opgroeien.

Eenoudergezinnen behoren tot de sociale groepen die het moeilijkst een geschikte woning vinden die aangepast is aan hun noden. Een studie van IKEA België uit 2024 bij 1.000 Belgische eenoudergezinnen toonde aan dat slechts 30% van de gezinnen met drie of meer kinderen beschikt over een woning waarin elk gezinslid een eigen kamer heeft.

Het verhaal van Lamia

Zeker in de de dure Vlaamse Rand is de zoektocht naar een betaalbare woning een uitdaging. Ook Lamia kan erover meepraten. De alleenstaande moeder van een tweeling verbleef er meer dan een jaar in één van de tiny houses.