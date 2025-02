Geen vuilnisophaling: Incovo- en Interzawerknemers staken

Het personeel van Incovo en Interza legt het werk neer. Vandaag zal er dus geen vuilnisophaling zijn in de gemeenten die door de afvalintercommunales worden bediend.

Vorige week getuigde een werknemer van Incovo anoniem over de sfeer op de werkvloer. "“Er zijn zelfs mensen die in behandeling zitten wegens zelfmoordgedachten. De crisismanager die beterschap moest brengen, past dezelfde ‘verdeel en heers’-tactiek als de vorige directeur. Wie zich goed gedraagt krijgt geschenkjes, de manipulatie wordt zelfs niet meer onder stoelen of banken gestoken”, klonk het toen.

Jos Vanherwegen van de VSOA bevestigde. “Eén op de vijf werknemers vertrekt, dat zijn ongelofelijke cijfers die je in andere intercommunales niet zit", zei Vanherwege. "Er moet een duidelijk besluit genomen worden over wat er met het personeel gaat gebeuren. Op deze manier kan het niet verder.”

Vanherwege kondigde al aan dat de vakbonden met de directie rond de tafel willen zitten. Dat gesprek zou nu aan de gang zijn.