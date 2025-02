Werknemers Incovo luiden alarmbel over toxische werksfeer: “We worden aan ons lot overgelaten”

Hoe lang gaan wij dit nog volhouden? Zo begint een e-mail die onze redactie krijgt van de werknemers van intercommunale Incovo. “Ik ga graag werken, maar niet op deze manier, niet in angst”, zegt één van hen die alleen anoniem wil getuigen. “Er zijn zelfs mensen die in behandeling zitten wegens zelfmoordgedachten. De crisismanager die beterschap moest brengen, past dezelfde ‘verdeel en heers’-tactiek als de vorige directeur. Wie zich goed gedraagt krijgt geschenkjes, de manipulatie wordt zelfs niet meer onder stoelen of banken gestoken.”

Iets meer dan een jaar geleden blokkeerden werknemers het depot van Incovo in Vilvoorde uit protest tegen de toxische werksfeer. De intercommunale beloofde beterschap, maar die is er volgens de werknemers niet gekomen. Ze zeggen dat er niets is gedaan met psychosociale risicoanalyse die werd uitgevoerd. “De resultaten daarvan waren zeer slecht, maar we worden aan ons lot overgelaten. Als we iets weigeren, beschuldigen ze ons van werkweigering. Er worden van ons taken verwacht die boven ons niveau zitten en er zijn arbeiders die weken thuisblijven omdat ze lichamelijk niet meer meekunnen. Er is geen voeling meer met de werkvloer, alle deuren zijn gesloten. Soms zelfs letterlijk”, klinkt het.

**VSOA: "Eén op de vijf werknemers vertrekt" ** De vakbonden willen een gesprek met de directie en de Raad van Bestuur om hun eisenpakket op tafel te te leggen. Staken is het laatste redmiddel, maar dat sluiten ze niet uit. “Het aantal mensen dat Incovo verlaat is zorgwekkend”, zegt Jos Vanherwegen van vakbondsorganisatie VSOA. “Eén op de vijf werknemers vertrekt, dat zijn ongelofelijke cijfers die je in andere intercommunales niet zit. Er moet een duidelijk besluit genomen worden over wat er met het personeel gaat gebeuren. Op deze manier kan het niet verder.”