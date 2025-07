Vlaamse Gaai ringt 9 jonge kerkuilen: "Dieren opnieuw in het landschap brengen"

Tot ze sterk genoeg zijn om hun vleugels te spreiden, krijgen de jongen een onderkomen in de kerktorens van Steenokkerzeel. Daar worden ze nog gevoed door hun ouders. Maar eens ze groot genoeg zijn, is het absoluut de bedoeling om hen de wijde wereld tegemoet te laten vliegen. "Want dat is de bedoeling van Vlaamse Gaai: de kerkuil terug in het landschap brengen," klinkt het bij Steven Vansteenkiste van Vlaamse Gaai.